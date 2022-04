Edson Velandia es músico de profesión, es decir, hace de todo. Compone bandas sonoras, tiene un disco de música infantil, una banda que se llama Velandia y la Tigra, un festival en Piedecuesta, Santander, canciones como solista y un formato de dúo con Adriana Lizcano. En todas sus facetas salen el humor, que le viene de familia; el teatro, de crianza, y la política, de convicción. Temas que surgen en esta conversación.

El humor es importante en su música, ¿es parte de su personalidad o tiene que pensar para incluirlo en sus letras?

“Las dos. Como parte de mi personalidad es importante, lo considero, lo tengo en cuenta, lo valoro política, social, filosófica, psicológicamente. Al reconocerlo, obviamente lo procuro, y también somos así aquí en el ‘parche’. Soy hijo de humorista, entonces me fluye, es parte de mi lenguaje decir así las cosas. Más bien, el esfuerzo más grande está en no dejarme alejar, por otra idea; por prevención, por prejuicio, dejar que el humor se pierda. El esfuerzo es ponerlo ahí, cuidar que no se pierda, que no se vaya a volver un melodrama aburrido, que no es tan poderoso”.

¿El humor es poderoso?

“El humor es poderoso. Lo veo, lo siento, lo percibo, lo compruebo diariamente. El humor es una forma inteligente de comunicarnos. Si tú dices algo con gracia y la frase es la precisa, te ahorras un discurso y pega donde es.

Eso es una vaina muy difícil, por eso es tan poderosa y no sale tan fácil, hay muchas veces que dejarla salir para que fluya fácil, y también ser muy agudo para pillársela, porque a veces uno no se pilla dónde está el humor, tiene que estar muy dispuesto, más que alerta, muy fresco. A muchos académicos o políticos difícilmente les brotar humor, un buen apunte. No es que no sean chistosos, porque es distinto ser chistoso a tener humor. El chiste es muchas veces una cosa que puede ser vulgar y nada que ver con el humor. El humor es inteligente, sagaz, profundo”.

¿Reír para no llorar?

“No, jamás. Ese no es el plan. El plan no es riámonos de nosotros mismos, no hablemos siempre en tono trágico, que a veces mucha gente lo propone así, como qué chévere humor porque esa manera trágica de ver la vida... No estoy de acuerdo con eso, la manera trágica de ver la vida existe, porque, sobre todo en este país, suceden cosas que son muy trágicas, que son absolutamente criminales, dolorosas, entonces uno no puede pedirle a alguien que está dolido, que está frustrado, acorralado, desplazado, violentado: ‘Oye, cógela por la buena, no seas tan resentido’, pero le están matando a toda su gente y lo están corriendo de su territorio. Así no es posible que a ti te salga la risa.

A ese tipo de situación no se le puede sacar humor, porque tú estás sufriendo en ese momento, estás destrozado, entonces el humor es en un segundo momento, en el que ya puedes estar frío, seguramente no fuiste tú quien sufrió, sino que lo estas observando y puedes analizarlo y comentarlo, y ayudar a contar el cuento desde el humor para que sea más punzante, más agudo, pero no es para que nos riamos, porque el humor no necesariamente es para que uno se ría, es para descongestionar la mente, abrirla, entender desde la gracia, pero no desde la indiferencia o desde la burla.

No es hacer chistes, es como destapar los caños de la mugre, de la violencia, que se destapan con fuerza, con energía, y eso lo tiene el humor. Las comunidades más dolidas y más sufridas de este país, por ejemplo, cuando se toman el arte, hacen una música que se baila y se canta, usan esa danza esa fuerza y esa gracia para reivindicarse, para revitalizarse como comunidad, para tener fuerza otra vez, no solo lloran. El arte también funciona para eso y el humor es una de las herramientas, no es la única ni es la mejor, pero al que le funciona, que la use”.