Hasta Leonardo da Vinci dejaba todo para después

Lo que no se ha comprobado

Para el investigador Gustavo Arango Soto aún no se sabe cuáles de sus adaptaciones o inventos funcionaron o no. “No hay registro alguno de que fueran puestos en la realidad la gran cantidad de diseños de armas y vehículos de guerra que hizo”, explica. Entre estos anota el carro acorazado, la ballesta gitante (también llamado como ballesta humana) y un carro de guadañas (para cortar al enemigo). “Era una mente prodigiosa que todo lo que se le ocurría lo ponía en el papel, pero no todo lo podía llevar a cabo, por falta de tiempo o patrocinio”, explica Gustavo.