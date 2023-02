La bacteria ‘Clostridium botulinum’ “estaba ahí en el momento de su muerte, pero aún no sabemos por qué. Sólo sabemos que no debería estar ahí”, dijeron a la AFP Hendrik y Debi Poinar de la Universidad McMaster (Canadá) en un intercambio por escrito.

Hace más de una década que la teoría del e nvenenamiento de Pablo Neruda circula en Chile. Pero científicos de un laboratorio canadiense que estudiaron sus restos óseos no pudieron determinar si la bacteria encontrada en su cuerpo mató al poeta chileno.

¿Qué dicen los allegados?

Manuel Araya, chofer del poeta y uno de las primeras personas en cuestionar la versión oficial que señalaba al cáncer avanzado de próstata como la causa de muerte dijo que el Nobel chileno Pablo Neruda “era un peligro para Pinochet” y por eso el régimen ordenó su envenenamiento.

“Neruda era un peligro para Pinochet. Acuérdense de la guerra española y de los refugiados que se llevó en el Winnipeg. A Pinochet no le interesaba que se fuera del país por ningún motivo”, indicó Araya en una rueda de prensa.

Las declaraciones del conductor y mano derecha de Neruda se producen un día después de que salieran estos resultados que para la familia son una prueba concluyente de que fue envenenado.

El autor de “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” falleció el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María, en Santiago, 12 días después del golpe de Estado que derrocó a su amigo y presidente Salvador Allende y un día antes de exiliarse en México.

Araya, una de las últimas personas en ver con vida al poeta, explicó que Neruda estaba en “buen estado de salud” pero que decidió internarse en la clínica para protegerse del régimen, que había cercado su casa de Isla Negra, una localidad de la costa chilena a 110 kilómetros de Santiago.

“Neruda estaba lúcido, contento porque se iba a México a pedir ayuda al mundo”, subrayó. Araya ha sostenido siempre que aprovechando su ausencia y la de Matile Urrutia, esposa de Neruda, un médico entró en la habitación y le aplicó al poeta una inyección en el vientre.

“Cuando llego de Isla Negra, me dice: ‘Manuel, me estoy quemando por dentro’. Me acerqué a él y le vi una mancha roja, como cuando le pinchan a uno”, recordó el conductor.

El testimonio de Araya fue la base de la denuncia del Partido Comunista —en el que militaba desde joven Neruda— que dio origen a la investigación actual.

El sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, quien tuvo acceso a los documentos periciales por ser querellante en la causa, filtró el lunes a EFE que los forenses concluyeron que el “clostridium botulinum” encontrado en los restos del escritor “estaba en su cuerpo en el momento de la muerte” y que el cadáver no se contaminó después cuando estaba enterrado.

Para la familia esto demuestra de manera irrefutable que fue envenenado, aunque la magistrada del caso, Paola Plaza, afirmó que el informe pericial es una evidencia “importante”, pero que “es el análisis conjunto de las pruebas recogidas lo que conduce el tribunal a una resolución”.