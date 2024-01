“Hay como una realidad que no llega ni a cine, ni a conversaciones porque la gente no se la cree , siempre para que a uno le crean toca hablar con poquito de ficción, esa ficción es como el ‘avioncito’ para que los niños se coman la sopa”, escribió el autor de Derrumbes, perros y corridos. El segundo texto del libro Desenjaulados .

“Yo no sé cómo habrá sido de bebé, pero el hambre siempre ha estado ahí, como una segunda sombra o un familiar más: ‘Buenos días, hambre. Buenas noches, hambre’, y a pensar en otra cosa. Pensando en tanto profesor que me dijo bruto, les voy a dar la razón en una cosa: yo no he sido bruto así mucho como de ser impulsivo, pero uno aprende a no pensar mucho porque pensar da pesar”.

“Lo que más me gusta es la frontera de los colores, cuando un color empieza a ser otro. Estos manes que nos iban a matar solo miraban en dos colores, la expresión que se entiende es en blanco y negro, pero ven en color moneda y color sangre, digamos, para que anoten ahí, en rojo y verde”.

“En las películas, alguien viaja y tiene la ilusión de un nuevo comienzo, pero para uno en la vida real, uno ya sabe que en Colombia cada viaje, siempre después de algún güiro o bronca, es para peor y cada vez más expuesto y más cerquita a la siguiente amenaza, el siguiente atentado (...) Desde ese momento comprendí que no había mañana, solo hoy. Yo sentía que era pura suerte, y una suerte con la que yo no tenía nada que ver, que no me mataran en la mitad del viaje, apenas me bajara, mañana”.