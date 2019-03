Una conversación sobre el periodismo y la belleza con Cristian Alarcón

¿Cómo pueden convivir de manera fluida una investigación periodística y una narración que evoque la belleza, como si esta fuera en sí misma una pieza de arte?

Este jueves 21 de marzo en la sede de Comfama en Aranjuez, a las 6:00 p.m., se entablará una conversación sobre periodismo y belleza con tres ejes fundamentales: provocación experimentación y sensibilidad.

El periodista chileno Cristian Alarcón será el encargado de hilar las conexiones. Alarcón fundó la revista Anfibia en 2012 y también fue el creador del sitio web Cosecha Roja, dedicado al periodismo judicial.

Escribe desde comienzos de los años noventa, enfocándose principalmente en el periodismo de investigación. Ha escrito varios libros como Un mar de castillos peronistas, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés, quereme transa.

En esta charla se abordarán puntos como los cronistas de la modernidad, los lenguajes de la posmodernidad y la búsqueda por la belleza con esa conexión permanente con la literatura.

“La clave del periodismo hoy es la interpretación”, ha dicho en ocasiones anteriores. “La información ya está en las redes, es instantánea. Lo importante es la interpretación porque la gente necesita comprender qué es lo que está pasando”.

Se discutirá sobre el periodismo anfibio, del cual el chileno es líder, y bajo el cual se propone que este oficio pueda mutar y transformarse sin nunca perder su profundidad, su eje principal.

La entrada estará abierta a todo público de manera gratuita. Sin embargo, para asistir debe inscribirse previamente.