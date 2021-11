Revelé una realidad de la que se habla poco: Piedad Bonnett

"Yo no soy una convencida de que la vejez sea una condena de desgracia e infelicidad, por el contrario, creo que la vejez trae muchas libertades", dice Bonnett, oriunda de Amalfi, en el Nordeste antioqueño.

Ella cree que gracias a la lectura, a la escritura, a su trabajo y la fe que tiene en lo que hace, ha encontrado los orificios de salida que le permiten "disfrutar de las pequeñas cosas, tener como una cierta sabiduría que te impida tener rabia, que no te ancle ni en la desesperanza ni en el rencor de nada".

También considera que ha conseguido "deshacerse" de la culpa, creada por el cristianismo y que pesa sobre muchas mujeres, y que eso le ha permitido no padecer su peso en los episodios más duros de su vida, como cuando se suicidó su hijo Daniel.

"Yo sí creo que estoy muy liberada de la culpa, pero me falta liberarme de muchas otras cosas", confiesa; porque "no hay existencia que no esté oprimida por cosas que no hemos logrado desterrar".

Recuerdo de mujeres libres

Dice la protagonista de la novela que "no conoce a nadie que se enferme o se muera el día que le toca" y eso cree que es lo que le ha pasado a su admirada Almudena Grandes, que falleció el pasado sábado.

"Almudena me parecía un ser extraordinario", dice la colombiana, que la conoció por primera vez en un café de Madrid al que recuerda que Grandes llegó "muy desenfadada". Perdura en su memoria como "muy iconoclasta, una persona muy libre en su manera de expresarse".

Una mujer que en cierta forma tiene paralelismos con Bonnett, ya que ambas son referentes de una generación de literatos que han incidido en crear protagonistas mujeres que exploren sus contradicciones, su sexualidad, sus errores y sus talentos.