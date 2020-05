Entrevista con Paolo Giordano | Ser humanos, aun en época de contagio

“Muchas cosas, cada día es un descubrimiento de cierta manera. De hecho, llevo un cuaderno donde escribo pensamientos todos los días. En una escala ancha, uno de los factores más importantes fue la dificultad que tuvieron muchos países para cooperar en esta situación, lo cual fue una enorme decepción para mí. Esto es algo que nos concierne a todos y fue claro desde el comienzo que llegaría a todos lados y afectaría a todo el mundo de alguna manera. De todas formas, los países reaccionaron con incredulidad en el comienzo. Todos, incluyendo a Italia, actuaron con la misma reacción instintiva que fue decir: ‘No, no podemos parar, no podemos apagar la economía, no podemos ralentizarla. Tenemos que seguir’. Ahí las cosas se pusieron peores y tuvieron que dar un paso atrás con esas primeras decisiones. Eso reveló cómo cierta idea del mundo es dominante, que es básicamente sobre el crecimiento de la economía, ganancias y esta vez no era posible que se aplicara, así que aprendimos algo de nosotros mismos, supongo”.

Aunque Giordano no se dedica a la ciencia en la cotidianidad, dice que siempre busca la manera de colarse en sus demás proyectos. Este no es la excepción, pero está lejos de ser un libro repleto de fórmulas. Es un ensayo cargado de reflexiones basadas en una experiencia de la cual usted es partícipe. “La vida ha cambiado completamente”, cuenta el autor que estuvo visitando Colombia en enero para el Hay Festival. Lleva casi dos meses en confinamiento.

Escribió durante una semana y de allí surgió En tiempos de contagio , un libro cuyo eje no es simplemente la llegada del nuevo coronavirus, sino una profunda reflexión frente a cómo cada decisión particular termina definiendo a una comunidad que es absolutamente globalizada. “Antes de ser emergencias médicas, las epidemias son emergencias matemáticas. Porque estas no solo son la ciencia de los números, sino ante todo la de las relaciones”, escribió.

En la escritura de este libro, ¿los números fueron importantes y marcaron su punto de partida para narrar?

“Sí, pero primero tienen una importancia grande en la realidad. Incluso ahora, todo lo que hacemos o no hacemos o planeamos hacer en Italia está guiado por los números. Hay esta extraña dominancia de las matemáticas en nuestras vidas que no nos esperábamos. El primer acercamiento de manera instintiva con esta situación fue mirarla desde las matemáticas. Primero, porque hay aspectos en una epidemia que necesitas entender si no quieres ser abrumado por el miedo. Cuando los números empezaron a crecer tanto, uno podía fácilmente pensar que la situación estaba completamente fuera de control. Bueno, parte de la situación estaba fuera de control de hecho, pero el crecimiento de los números era algo que era coherente con como se describe matemáticamente una epidemia. Esto no lo hace menos dramático, pero al menos sí más comprensible. Todavía es un problema aquí porque hay mucha confusión con los números que se dan todos los días, y si no aprendes a entenderlos de la manera correcta, es fácil construir expectativas erróneas de lo que podría pasar en un día, en una semana o en un mes. Si construyes malas expectativas, definitivamente vas a estar decepcionado. De manera frecuente vemos las matemáticas como algo separado de la realidad, pero en una situación así, son la manera más fácil para estar pegado a la realidad”.

Usted habla de un concepto en su libro, el de Erre subcero (R0), y de alguna manera lo asocia con el hecho de que las decisiones se pueden entender en términos matemáticos, pero que durante la pandemia cada decisión es crucial...

“Cuando estaba explicando el R0 (ver Radiografía), es un concepto que con el tiempo nos hemos estado familiarizando, pero en el momento inicialmente, nadie, excepto expertos, había escuchado de él. Es simple, pero tiene que dar sentido a lo que se estaba pidiendo de nosotros, que básicamente era hacer sacrificios, lavarse las manos, estar distanciados y todas estas cosas que estamos aprendiendo. El significado matemático de eso es que cuando tuviéramos que parar la expansión del virus, era equivalente a reducir el valor de R0. Es importante como escritor, más que como científico, darle imágenes a la gente en las que puedan pensar. Una vez tienes una imagen, tienes una comprensión de lo que está ocurriendo y puedes darle sentido. Sin una imagen, estás perdido o entras en pánico”.

¿Si cree que todos esos esfuerzos y sacrificios están rindiendo frutos?

“Sí, ya lo hicieron. Sin haber tomado esas medidas, Italia tendría aproximadamente 200.000 muertos. No lo sé, hubiera sido un desastre, un colapso total. Era la única manera, realmente no había ninguna otra opción y salvamos vidas al hacer esto. Aunque sea difícil y a veces no sintamos que esto sea real, me sucede todas las tardes, cuando pensamos en eso de manera racional, nos podemos dar cuenta de que realmente salvamos vidas”.

¿Qué es lo que está esperando del momento cuando acabe la cuarentena?

“Todo, quiero hacerlo todo de nuevo. Quiero ir al mar, quiero ver amigos, caminar afuera, hacer las cosas de la vida que siempre damos por sentado. Nos damos cuenta de que no eran libertades y privilegios. Las quiero todas de vuelta, cuando el tiempo sea prudente. Será lento, necesitaremos mucha paciencia. Creo que cuando volvamos a esas cosas, volveremos un poco cambiados, pero no sé de qué manera”.