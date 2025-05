El éxito de Isabel Allende con Mi nombre es Emilia del Valle

“Lo mejor de mi trabajo es estar en un lugar de mi casa encerrada escribiendo. Creo que todos los escritores somos introvertidos, de lo contrario no haríamos lo que hacemos. Por eso, cuando estamos en la vida pública, muchas veces no nos ven cómodos, es difícil y nos quita mucha energía. Además, con la edad, yo me he puesto muy mañosa, no quiero salir de mi casa, quiero estar con mis perros y tengo un tercer marido que espero que me dure”, comentó Allende, en la presentación de esta novela.

Cuando le preguntan sobre la conexión de la familia Del Valle a través de su saga literaria, ella con franqueza asegura: “No tengo idea. Empiezo a escribir y de repente aparecen estos personajes, que supongo son todos relacionados con mi abuela materna. A veces no los estoy llamando ni nada, de repente voy por la página 50 de una historia y me doy cuenta que puede ser una historia de esta familia, por lo que me devuelvo y cambio los nombres”, continuó la escritora.

Y agregó: “No planifico nada, ni siquiera la vida, porque los planes que he realizado nunca han resultado, y mucho menos en la literatura”.