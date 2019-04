En las páginas de los libros infantiles, no todo son príncipes y princesas

Entre las ilustraciones llenas de detalles y la aparente sencillez del lenguaje, existen contenidos que no distinguen entre edades. Eso piensa Yamili Ocampo, directora de proyectos de la Fundación Ratón de Biblioteca, sobre que quizá los llamados libros infantiles no son exclusivos para los más pequeños.

De manera simple lo resume en una frase: “Los libros son universales”. Es una teoría que varias personas que se rodean entre niños y textos han dicho comprobar. Que simplemente debería quitársele el subtítulo de “infantil”, no encasillar, añade Ana Carolina Montoya, promotora de lectura de la Biblioteca Pública Piloto.

En Colombia es posible conectar la tradición literaria para niños desde elementos como la fábula, cuentos rimados y la poesía, señala Ocampo, especialmente por figuras como Rafael Pombo. “Tenía que ver con las moralejas, cómo dejarles una enseñanza y cómo ellos y los adultos aprenden a través de los cuentos del valor de la moral”, comenta sobre esos primeros comienzos en el país.

“Había muchas ocasiones en las que se les adoctrinaba”, apoya Montoya sobre la primera noción de libros infantiles a nivel internacional, pero según ellas, el panorama ha cambiado, la situación ya no es así.

La directora de proyectos considera que la riqueza literaria se está viendo plasmada al tocar varios temas sensibles. “Los escritores han puesto su intención en que los niños perciban el mundo tal cómo es, tanto con la belleza como con la crudeza”, añade Montoya.

Sobre los grandes cambios

“Hay muchos autores que se están basando en la vida real: con la muerte o la diferencia de los seres humanos en todos los sentidos”, dice la librera Gloria Inés Melo, de Al Pie de la Letra.

Tanto ella como la escritora Claudia Restrepo recomendaron el título El Monstruo de Colores de Anna Llenas. En ese relato, un pequeño monstruo empieza a toparse con la rabia, el miedo, la sorpresa y la alegría. Los niños van aprendiendo a asociar cada emoción a punta de colores. “Hay un empeño por hacer visibles las emociones”, dice Restrepo, y los chicos pueden verse reflejados en el relato.

Señalan, además, que esa evolución de las temáticas se ha llevado al punto en el que hay libros infantiles que ahora han generado controversias al hablar de la homosexualidad, quizá. Un ejemplo es Rey y Rey, de Linda de Haan y Stern Nijland, en el que el Rey no necesariamente busca una reina, sino otro rey.

“Es de celebrar que ahora la literatura infantil no vea a los niños como tontos o que no son capaces de hacerse preguntas, de criticar o de ver lo que está mal –señala la promotora de lectura de la Biblioteca Pública Piloto–. Es una literatura que los reconoce como seres con su individualidad, características y demandas. Antes eso no pasaba”.

Ya no es común tampoco ver el canon del cuento clásico en el que la princesa sueña con casarse con el príncipe azul. “Eso ya no va, ahora nos cuentan de las princesas que no se quieren casar o que quieren dedicarse a las artes y a la ciencia”, finaliza Ocampo.