¿Ya los leyó? Estos son los libros que han aumentado ventas gracias a su llegada a la televisión

“El cine y la televisión han encontrado en la literatura una fuente inagotable de historias. Cada adaptación no solo revive el interés por el libro original, sino que también permite que nuevas audiencias descubran esas obras. Es un puente entre formatos que sigue demostrando el valor cultural y comercial de los libros”, señaló Juan Sebastián Niño, country manager de Buscalibre Colombia.

Algo similar ocurrió en México con la llegada de la película Pedro Páramo , adaptación de la novela de Juan Rulfo, que no solo captó la atención de nuevas generaciones, sino que impulsó las ventas del libro en más del 50% .

Por su parte, en España, el thriller Reina Roja de Juan Gómez-Jurado, lanzado por Prime Video a comienzos de 2024, ha superado las 2.000 unidades vendidas desde su llegada a la plataforma. Y Romper el círculo (It Ends With Us), basada en la novela de Colleen Hoover, posicionó rápidamente el libro entre los más vendidos en países de habla hispana, especialmente entre jóvenes adultos. Tras el lanzamiento del tráiler oficial, las ventas del título en Buscalibre aumentaron más de un 80%.

Próximas adaptaciones como El fugitivo, de Stephen King que será lanzada en noviembre de 2025, y la nueva serie de Harry Potter, que se espera para 2026, ya generan un aumento anticipado en las búsquedas de sus ediciones impresas. Según proyecciones de Buscalibre, estos lanzamientos podrían triplicar las ventas de los títulos originales.

“Cada vez que una obra literaria da el salto a la pantalla, se activa un ciclo virtuoso entre el entretenimiento y la lectura. Como hemos visto en múltiples casos, prevemos que las ventas sigan creciendo a medida que estas producciones lleguen a plataformas y salas de cine”, señaló Niño.