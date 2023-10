El eterno aspirante al Premio Nobel de Literatura, el escritor noruego Jon Fosse, por fin lo ganó, según anunció la academia sueca en la mañana de este cinco de octubre.

Fosse nació el 29 de septiembre de 1959 en Haugesund, Noruega. Estudió filosofía y teoría del lenguaje, y en su carrera como escritor, se ha ganado un lugar importante entre su generación como autor de novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y obras de teatro, este último siendo el género al que más le ha apostado y con el que acumula más de 30 obras con cerca de mil montajes diferentes en todo el mundo, por lo que a menudo la crítica le relaciona tanto con el padre del teatro del absurdo como con Samuel Beckett.

“Si Jo Nesbø es el rey de la novela negra, y Karl Ove Knausgård el de la autoficción, Jon Fosse es la figura literaria por antonomasia, uno de los dramaturgos más prestigiosos de Europa y del que el público general apenas ha oído hablar”, escribieron en El País de España en el 2019 a propósito de una entrevista en la que le preguntaron: “¿Cómo empezó a escribir?”, y él respondió:

“Al principio de mi adolescencia tocaba la guitarra y el violín, y hacía letras para canciones. Me encantaba escribir porque sentía que entraba en otro lugar, en un refugio donde estar solo y sentirme seguro. Pronto comprendí que no valía para la música. Escribí una primera novela épica muy mala, y a los 20 la segunda. En esta, por motivos que desconozco, ya había desarrollado mi propio lenguaje. Se llamaba Rojo, negro, como la de Stendhal, aunque no la había leído. Se publicó y de repente era escritor”.

Pero después de esa, llegaron también Trilogía, El otro hombre I, El otro hombre II, Melancolía I, Melancolía II y la serie Septología que consta de siete volúmenes que se publican hasta 2023.

En general, sus obras han sido traducidas a más de cuarenta idiomas, y ha recibido varios reconocimientos: en el 2003 fue nombrado caballero de la Orden nacional del Mérito de Francia. En el 2007 fue clasificado, con el número 83, en la lista de los 100 mejores genios vivos por The Daily Telegraph. En el 2011 “le concedieron la residencia honoraria en una propiedad del estado ubicada en las instalaciones del Palacio Real en el centro de la ciudad de Oslo, por su contribución a las artes y la cultura del país”. En el 2015 recibió el Premio de Literatura del Consejo Nórdico. En el 2022 su novela A New Name: Septology VI-VII, fue preseleccionada para el International Booker Prize.

Y en el 2023, finalmente, ganó el Premio Nobel de Literatura, “por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible”, explicó la academia sueca, que hasta la fecha ha entregado 116 premios Nobel en esta categoría, de los cuales solo 11 han ido a parar a manos de escritores en lengua española y 17 a las de las mujeres.