El Festival contó en la ceremonia apertura con la intervención en video del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que pidió que el cine no se mantenga “mudo” ante la actualidad de su país. En esa línea, el certamen decidió vetar a delegaciones oficiales rusas, pero admitió directores disidentes, como Kirill Serebrennikov que presentó Tchaikovsky’s Wife. También se vieron, fuera de concurso, cintas ucranianas como The Natural History of Destruction.