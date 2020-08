Las claves para preparar un buen taco son muy sencillas, pero como lo dice Alejandro Fontecha, chef administrativo del restaurante El Rack, son los pequeños detalles los que hacen la diferencia. Para él es fundamental que los vegetales estén frescos, que las tortillas sean de maíz y que los rellenos no estén muy húmedos, sin perder la frescura. Aunque reconoce que el picante no tiene tantos seguidores locales, dice que en un buen taco no puede faltar.

Esta receta identifica la gastronomía mexicana...