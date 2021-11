Los locos lindos se meten en las páginas de Samper Pizano

La columna “Reloj” y las pesquisas hechas alimón con Donadio –tras las huellas del fenómeno Watergate– lo convierten en un referente de las facultades de periodismo del país. Sin embargo, la labor de Samper Pizano no se restringió a la de sabueso. Quizá por la influencia de Lucas Caballero pronto incursionó en los registros humorísticos. En 1981 compiló en “Dejémonos de vainas” sus columnas publicadas en Carrusel. Dicho título sirvió de base para los libretos de la serie televisiva del mismo nombre que estuvo al aire entre 1984 hasta 1998. Escritos a cuatro manos con el director Bernardo Romero, los textos dramáticos del programa eran enviados por Samper Pizano desde España donde se exilió en 1986 después de recibir amenazas. El éxito del show llevó a los productores a realizar el spin off “Te quiero, pecas”.

En “Locos lindos”, su más reciente obra, Samper Pizano propone una etiqueta para entender el proceder de aquellos que en lugar de dejar a su paso estropicios y desastres esparcen sonrisas y curiosas anécdotas. “El loco lindo es capaz de provocar situaciones poéticas sin darse cuenta y a menudo anda envuelto en un aroma cómico”, escribe en el prólogo del libro editado por Aguilar. Este comportamiento es contrapuesto al del loco de mierda, acaparador de titulares y, en no pocas ocasiones, de aplausos. “El loco de mierda no toma en cuenta el daño que pueda causar a las demás personas o a sí mismo”, concluye Samper Pizano.

“Locos lindos” contiene las historias vitales de diez personajes insólitos, nimbados por el halo de la genialidad y la extrañeza. El abanico es multicolor: incluye un futbolista, un cocinero, varios científicos y otras especies entrañables de los oficios.

EL COLOMBIANO conversó con Daniel Samper Pizano sobre su carrera, el “Nene” Cepeda y otros “Locos lindos”.

Antes de hablar propiamente del libro, me interesa preguntarle por su carrera en la prensa. En un principio estuvo muy cercano al periodismo de investigación y luego se inclinó a la escritura de lo que usted llamó notas ligeras. ¿Cuántos Daniel Samper Pizano hay en usted?

“Yo he procurado aprender de grandes maestros. Uno de ellos es don Francisco de Quevedo y Villegas, quien me enseñó, a través de la variedad de su obra, que el escritor tiene un campo de desplazamiento tan amplio como lo desee. Él ha sido el más grande poeta humorístico y al mismo tiempo uno de los más grandes poetas amorosos y metafísicos de nuestra lengua. También fue ensayista, panfletista, parodista, moralista, figura política, cortesano y exitoso espadachín. Gracias a él no me siento inhibido para hacer periodismo de investigación, crónicas, novelas, ensayos y notas de humor”.

Los locos lindos, por la descripción que usted hace de ellos, se parecen a los cronopios de Cortázar. ¿Cómo se encontró con esta categoría de personajes?, ¿cuál fue el primer loco lindo que lo flechó?

“Es verdad, no se me había ocurrido la semejanza de los cronopios de Cortázar (por lo demás, loco lindo) y los locos lindos. Yo creo que uno de los primeros locos lindos de la vida real que me flechó fue Givannino Guareschi, autor de ‘El pequeño mundo de don Camilo’ y muchos libros más. Este italiano (1908-1968) fue dibujante, periodista, humorista, escritor, agitador, activista y prisionero de los alemanes durante la II Guerra. Siempre mostró voluntad para luchar por lo que creía justo y tuvo el talento de crear una obra en que el humor y la ternura van de la mano. Sufrió persecuciones y tuvo siempre una sonrisa como respuesta”.