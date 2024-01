Me Enrd – Prince Royce

Artista Femenina del Año – Urbano

Anitta, Becky G, Chesca, Karol G, María Becerra, Natti Natasha, Nicki Nicole, Paopao, Villano Antillano y Young Mik

Canción Del Año – Urbano

Besos Moja2 – Wisin y Yandel & Rosalía

Classy 101– Feid & Young Miko

‘Instagram - Blessd

Lala – Myke Towers

Más Rica Que Ayer – Anuel AA, Mambo Kingz & DJ Luian

Necesidad – Venesti

Panties y Brasieres – Rauw Alejandro & Daddy Yankee

Un Cigarrillo – Chencho Corleone

Where She Goes – Bad Bunny

Yandel 150 – Yandel & Feid

Álbum del Año – Urbano

3Men2 Kbrn – Eladio Carrión

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum – Feid

La Nena De Argentina – Maria Becerra

La Sustancia X – Villano Antillano

La Vida Es Una – Myke Towers

Llnm2 – Anuel AA

Mañana Será Bonito – Karol G

Ozutochi – Ozuna

Playa Saturno – Rauw Alejandro

Resistencia – Yandel