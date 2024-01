La lucha por la vida es el final de la gira de los 40 años, que inició en 2022. ¿Cuál es el balance y qué se puede esperar del show de este sábado en la ciudad?

“La gira ha sido muy exitosa. Más de lo que creíamos en un principio. No teníamos previsto que las cosas saliesen tan sumamente bien. Ha sido una gira larga e intensa con la banda en muy buena forma. Nos hemos exigido muchísimo a nosotros mismos. En algunos momentos ha sido duro porque... Mira, hoy vengo casi sin dormir y aquí estoy alegre y despreocupado. Hemos estado en todos los sitios. Y claro, eso hace que al estar tan rodado. La banda está en muy buena forma. El repertorio está muy afilado. Muy bien. El equipo técnico también. Podemos tocar casi sin respirar entre canción y canción. Manteniendo el tempo. Bueno, yo me mantengo en forma yendo a bucear el mar Cantábrico, que ha intentado matarme en varias ocasiones y no lo ha conseguido. Es un mar muy irascible, a veces imprevisible”.

¿Cómo ve esas nuevas músicas y esa influencia, a veces avasalladora, de géneros muy en boga, especialmente en ciudades como Medellín?

“El reguetón tiene un problema serio. Es un vehículo que no comunica nada. Se glorifica el sexo. Parece ser que la gente que escribe canciones de reguetón no se ha enterado de que se ha producido una revolución sexual ya en los años sesenta. Vienen un poco tarde. Son un poco viejos en ese sentido. Además, glorifican las armas. Yo he estado en el ejército, conozco muy bien las armas. Sé cómo matar tiro a tiro, a ráfaga. En esta ciudad se conoce muy bien el doloroso efecto que puede provocar el uso excesivo, incluso recreativo, de las armas. El reguetón también glorifica el dinero y el ser pudiente, ganar mucha plata. El dinero no hace feliz a nadie. Yo he tenido mucho dinero en temporadas, probablemente en las peores de mi vida. ¿Por qué no hace feliz a nadie el dinero? Bueno, porque el mecanismo que hace que glorifiques el dinero. Es un mecanismo muy nuevo. Los deseos infantiles o juveniles son los que realmente, te hacen feliz. Y son muy ajenos al dinero. Pero luego, por otra parte, creo que (el reguetón) ha generado una industria que permite vivir a mucha gente. Que de otra manera no tendrían nada de qué agarrarse. Y por ahí, pues, bienvenido sea.

Musicalmente, pues es un poco pobre, quizá paupérrimo. Y bueno, pues, en fin. Ahí está. No sé si para quedarse o no. Pero es un fenómeno que, más allá del análisis que acabo de hacer ahora mismo, no me resulta interesante”.