Manuel Saldarriaga se fue a cruzar la selva del Darién con migrantes haitianos. Ellos buscaban llegar a Estados Unidos; en cambio, Manuel llegó a España. El trabajo fotográfico que resultó de acompañar a los migrantes en su travesía, titulado Arriesgar la vida cruzando El Tapón del Darién, lo hizo merecedor del Premio Rey de España en la categoría de fotografía.

Durante el viaje, Manuel tomó 800 fotos, cada una de ellas es una historia. “Al mundo le quiero decir que miremos a los desprotegidos, estamos en un mundo desigual. Yo como fotógrafo retrato la vida de un mundo desigual. Al darle la mano a un migrante o cargar un niño o al ayudarle a coger la maleta podía percibir en su rostro la alegría y muchos me lo manifestaban y me decía; que Dios te bendiga”.

Manuel estuvo seis días en la selva, con los migrantes. Atravesar la densa manigua entre Colombia y Panamá implica recorrer cerca de 575.000 hectáreas. La muerte acecha por el camino. “Me sentí un migrante más, la vivencia te hace estar en la piel de ellos, desde que me metí con ellos a seguir esa ruta sentía qué era ser migrante, por que eso me lo transmitián en sus rostros, con hambre, sed”.

Precisamente la sensación de ser él mismo un migrante en esa travesía que busca un futuro mejor, pero que puede llevar a la muerte, es lo que le valió el reconocimiento. Pero para él, el premio es también sensibilizar a las audiencias, crear conciencia sobre esa situaciones de desiguladad que tanto le preocupan. “Que se visibilice, que alguien en el mundo se solidarice o haga algo por los migrantes”, dijo.

Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España son los más prestigiosos del ámbito iberoamericano. Esta es la edición 40 y la cuarta vez que Manuel resulta ganador, hasta el rey Felipe VI le hizo con su mano un gesto antes de entregarle el trofeo: le mostró cuatro dedos, como recordándole que era la cuarta vez ya. Manuel es toda una eminencia en estos premios.

“Esto es inolvidable, es muy emocionante. Estar acá nuevamente. Su majestad me reconoció inmediatamente y me dijo que impactantes las fotografías. Estoy muy agradecido con Dios, agradecido obviamente con EL COLOMBIANO, con mis compañeros y con mi familia, y bueno con tanta gente que me ha apoyado y me ha querido. Es un premio para todos. Estos cuatro que llevo se los dedico a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito Juan Gonzalo y mi hermanito Jorge Alberto, que están todos en el cielo. Uno para cada uno”, dijo Manuel después de recibir el premio.

La ceremonia de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo en su aniversario número 40 se realizó ayer en el anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América de Madrid. Estos galardones se conceden anualmente desde 1983 y fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además de los premios celebran este aniversario con una exposición de fotoperiodismo iberoamericano.