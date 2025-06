“Cuando viví en Bogotá fui realmente feliz, y eso que yo odio la lluvia y el frío, pero personalmente creo que la cultura colombiana y la cultura mexicana tienen muchísimo en común, mi familia política está en Colombia, tengo muchos intereses también en la cultura colombiana y en particular en el arte de aquí y en el arte latinoamericano. Me interesa poder crecer lo que estaba trabajando en la Ciudad de México”.

Su trayectoria curatorial ha estado muy ligada al asunto pedagógico, ¿cómo hacer que la gente se interese en los museos?

“De entrada hay que conocer la escena. Si algo tengo de tarea ahorita es conocer quién es el público del Mamm y quiénes son los que no vienen al museo. Para poder atraer a mayor cantidad de público hay que entender cuáles son los intereses de esas personas y las razones de por qué no vienen. Y creo que algunas estrategias podrían ser, por ejemplo, sacar al museo del museo. El museo tiene una programación educativa y pedagógica increíble, y sí tiene proyectos que salen del museo, pero es importante acercarnos a esas comunidades a las que queremos llegar. Entonces, lo primero es conocer y entender qué es lo que la gente está esperando de este museo, escuchar lo que está sucediendo”.

El museo empieza una nueva etapa con usted, ¿hacia dónde quiere ir?

“Yo le tengo una admiración absoluta al trabajo anterior. Tanto a Emiliano como a María Mercedes y a todo el equipo, creo que han hecho un trabajo espectacular. Yo no creo en llegar a hacer el cambio por el cambio, primero debo tener un conocimiento real sobre el museo, la escena, la ciudad, para poder empezar a proponer. Tengo experiencia en procesos pedagógicos y comunitarios desde el arte, me interesa conectarnos con comunidades normalmente no visitan los museos, eso también ha sido algo que he hecho intencionalmente y recurrente en todos los museos en los que he trabajado, pero creo que el mayor reto es poder tener un balance entre exposiciones regionales e internacionales, entender la escena local y hacer del museo una plataforma para todos estos artistas”.