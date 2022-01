Si va a viajar con su mascota, tenga en cuenta estas recomendaciones

En esa ocasión la víctima fatal fue Homero, una raza más grande, pitbull, quien viajaba en la ruta Puerto Asís-Cali pero que, a diferencia de Kenso, no fue aceptado en cabina sino en la bodega de la aeronave, con el equipaje. Al finalizar el trayecto, su propietaria lo encontró bajo maletas, encerrado en su guacal, muerto.

El 18 de enero se murió Kenso, un pomerania, mientras viajaba en avión desde Tolú a Medellín con su familia. Iba en su guacal y en cabina, en los pies de sus propietarios, pero comenzó a inquietarse y a presentar síntomas de estrés. Por políticas de manejo de animales en los vuelos, no pudieron sacarlo del guacal para calmarlo y, eventualmente, falleció ahí, así, en medio del aterrizaje. El año pasado, por estas mismas fechas, 13 de enero, se conoció otra historia que, como la de Kenso, despertó un debate sobre las políticas de las aerolíneas.

Lo que dicen algunas aerolíneas

Juan Diego Zapata, director Comercial de Grupo Viva, explica que se debe hacer la reserva con tiempo, leer las indicaciones de la aerolínea y presentarse como mínimo 90 minutos antes del vuelo para verificar las condiciones. El guacal debe ser espacioso, permitir que el animal vaya de pie y pueda moverse pues es ahí donde permanecerá durante todo el viaje. No pueden viajar los animales con menos de ocho semanas de edad ni más de 10 kilogramos de peso en esta aerolínea, y deben presentarse con carné o certificado de vacunación al día y suscrito por un veterinario y buenas condiciones de aseo. Viva no transporta mascotas en bodega. Wingo también los transporta solo en cabina, hasta a seis, para reducir traumatismos, explican, y requieren que se haya visitado al veterinario con anterioridad para también presentar certificado de salud y, en el caso de los vuelos internacionales, el registro de inspección. Solo se permite una mascota por pasajero. Los guacales deben ser de materiales suaves y flexibles, con orificios de ventilación, sistema de almacenamiento de desperdicios y amplios, pero que quepan bajo el asiento, por lo que deberán ser de medidas entre 55 por 35 por 25 o similares. Muchas de estas condiciones no aplican para los animales de servicio, como los perros guía o lazarillos. Consulte su caso.