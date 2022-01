¿Para qué donan sangre las mascotas? Conozca las razones y el proceso

Nieve no es la fanática número uno del veterinario, como puede suceder con la mayoría de los perros, pero cada cuatro meses se encuentra con la doctora Dálida García o alguien de su equipo para donar sangre. “Por los exámenes que le hacen periódicamente, nos dimos cuenta de que tenía problemas en los riñones antes de que fuera algo más grave”, cuenta su dueña, Adriana Restrepo.

En busca de donante

Los animales domésticos también tienen tipos de sangre, explica la doctora García. Los perros tienen menos anticuerpos y cuando se les hace la primera transfusión no tienen problema en recibir la de cualquier donante, de ahí en adelante tendrán el mismo tipo de sangre de su donante y es importante que sepa con qué tipo de sangre quedó. Estos no se clasifican por el RH sino por el DEA (por sus siglas en inglés, Dog Erythrocyte Antigen) y hay alrededor de 15 reportados hasta el momento.

El caso de los gatos es más cercano al de los humanos y solo pueden recibir su mismo tipo de sangre. Tienen tres grupos, A, B y AB, siendo el A el universal y el AB, el grupo menos común. Pero este no es un dato que suelan saber los dueños y las pruebas de laboratorio, en caso de emergencia, pueden tardarse demasiado si no se cuenta con un laboratorio de atención rápida.

Las transfusiones no se puede recibir de cualquier donante, es decir que pedir ayuda en las redes sociales no es la salida más segura. Además de la necesidad de tener un tipo de sangre compatible, son indispensables las pruebas de laboratorio, porque tanto perros como gatos tienen enfermedades que son transmisibles.

Por otro lado, no todas las clínicas 24 horas de la ciudad están preparadas para hacer estos exámenes en poco tiempo, otra ventaja de ser donante es tener esta información y si se encuentra activo en el sistema de Hemovital, recibirá una bolsa de sangre sin costo.

Para ser donante, se exige que el animal tenga entre 1 y 8 años, los perros deben pesar mínimo 25 kilos y los gatos, mínimo 5. Deben tener el esquema de vacunación y desparasitación al día, no deben tener sobrepeso ni condiciones como ehrlichia canis (bacteria), hipotiroidismo, hepatitis, enfermedades cardiovasculares ni haber presentado alguna vez convulsiones. Las hembras donantes felinas no deben haber tenido partos y, en general, deben ser gatos que permanecen todo el tiempo en casa y no tienen contacto con animales de afuera. Las mascotas tampoco deben haber recibido transfusiones sanguíneas antes.