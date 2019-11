Varias inyecciones para que estén bien

La primera que se les debe aplicar es la vacuna triple felina a las ocho semanas de nacidos, esta los protege de la calicivirosis, que es una enfermedad respiratoria-digestiva; la rinotraqueitis, que es una afección del sistema respiratorio y la panleucopenia, cuya alteración consiste en dejar sin respuesta inmune al animal. Hay que inyectar un refuerzo, por lo general, a los quince días.

La leucemia felina no es tan común que la apliquen, pero para Molina es de gran importancia, debido a que solo con el lamido de otro felino infectado se puede contagiar. Esta se recomienda ponerla a los cinco meses y antes de inyectarla se sugiere hacer un test que asegure que aún no padece la enfermedad. Para María Soledad González, médica veterinaria del centro de veterinaria y zooctenia de la Universidad CES, esta vacuna es necesaria para los mininos que salen con frecuencia a la calle, aquellos que solo viven en un apartamento no tienen tanta necesidad ya que no hay otro animal que se las transmita.

Por último, y al igual que a los perros, se les aplica la vacuna correspondiente contra la rabia.