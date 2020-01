¿Su mascota está sola en casa? Con Spotify puede crear una lista para ellas

Perros, gatos y hasta iguanas tienen ahora su música en línea. La plataforma sueca Spotify lanzó este miércoles un servicio de reproducción musical personalizada para animales y un podcast para relajar a las mascotas que se quedan solas en casa. Aunque lo ideal es que no pasen más de cinco horas solas según recomiendan los veterinarios.

“Pet Playlist permite a los usuarios de Spotify generar listas de reproducción personalizadas basadas en los gustos musicales de los propietarios, el tipo de animal y su carácter”, explicó el gigante de la música en línea en un comunicado.

El proceso es sencillo. Ingresar a la página pets.byspotify.com y después iniciar sesión con su cuenta, puede ser premium o gratuita.

El siguiente paso es escoger qué mascota tienes, de momento el servicio permite crear listas de reproducción para cinco tipos de animales: perro, gato, hámster, pájaro e iguana. Después pregunta que nivel de energía tiene su mascota, si es relajado, enérgico o está en un punto medio. Después le preguntará si su animal de compañía es tímido o amigable y finalmente si es apático o curioso. La plataforma le pedirá el nombre de la mascota y una imagen. Al final sincronizan su gusto con las características de la mascota y crean la playlist que ya están disponibles en todo el mundo.

Un podcast en inglés para las mascotas

Spotify también lanzó en el Reino Unido un podcast para “hacer compañía” y “ayudar a desestresar a los perros que se quedan solos en casa”.

Elaborado con la ayuda de expertos en comportamiento animal, “El podcast favorito de mi perro” propone de momento dos episodios de cinco horas, uno de los cuales se titula “Pup Fiction (ficción para cachorros).

Cada episodio empieza con una hora de mensajes directos para tranquilizar a la mascota tras la partida de su amo: actores como Ralph Ineson o Jessica Raine leen elogios, historias y otros mensajes reconfortantes. Siguen después una música relajante y composiciones sonoras originales.

“El tipo de música que un perro escucha es importante y las investigaciones han demostrado que algunas músicas pueden ayudar a relajarse mientras que otras pueden tener efectos menos beneficiosos”, explicó Samantha Gaine, experta en bienestar canino de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), citada en el comunicado.