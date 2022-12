En la nueva entrega a la memorable profesora malvada Agatha Tronchatoro la encarna la aclamada actriz Emma Thompson, quien protagonizó hace poco la película “Buena suerte, Leo Grande”. Mientras que, en la primera entrega cinematográfica de Matilda, fue protagonizada por la galesa Pam Ferris.

La transformación de Emma Thompson para convertirse en este personaje malévolo consistió en estar alrededor de tres horas sentada en el set para un maquillaje que realizó el experto Barry Best, encargado también de las máscaras en Stranger Things, House of the Dragon y Doctor Strange en el multiverso de la locura.