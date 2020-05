Imagine que fuera al Museo de Antioquia y estuviera vacío, que no pudiera entrar a ver a Pedrito, el retrato que el maestro Fernando Botero hizo de su hijo y que, según él, es su mejor obra. Qué tal que se le diera por ver una función de teatro un viernes, pero no hubiese programación, o quisiera comprar un libro para leer en casa, pero la librería que tanto le gusta ya no existiera.

Esta hoy es una realidad temporal porque las instituciones culturales están cerradas desde marzo dada la cuarentena...