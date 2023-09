Miguel Bueno se abre camino en la música en un género distinto al de su hermano Pipe

“La influencia musical de Pipe es muy fuerte, pero yo le apuesto a otro género y las letras de mis canciones son muy diferentes a las de mi hermano, no me gusta ser tan directo y explícito, porque siento que de alguna forma la gente ya está cansada de escuchar siempre lo mismo, así que busco darles contenido de calidad. Que las canciones cuenten una historia que conecte con las personas”.

¿Es consciente de que es inevitable la comparación con Pipe?

“Superconsciente y no me perturba. Pipe fue la persona que, sin lugar a duda, tuvo un papel crucial para que decidiera tomar el camino de la música, pero eso no me genera ningún tipo de sentimiento extraño”.

¿Cómo es esa participación de Pipe en el proyecto?

“A veces soy descuidadito con las clases y él me apretó en ese tema, me presionó y me motivó a la vez. Las canciones del álbum pasaron su filtro”.

¿Han hablado de presentar una canción juntos?

“Obvio, empezando porque yo también cantó popular y Pipe ha interpretado pop urbano, él es superversatil”.