Con la muerte del periodista Carlos Alberto Montaner, la disidencia cubana ha perdido una de las voces más vehementes en su crítica al régimen comunista de la isla. Montaner falleció el 29 de junio en Madrid, a los ochenta años. El escritor abandonó en mayo toda actividad periodística, algo que lamentaron renombradas plumas de la derecha latinoamericana, entre ellas la de Mario Vargas Llosa.

En su última columna, Montaner contó que padecía parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad que limita las capacidades intelectuales. “Es una enfermedad rara del cerebro. Me la diagnosticaron en el hospital Gregorio Marañón —uno de los mejores de España— tras una resonancia magnética. Tres personas por cada 100.000 la padecen. No es contagiosa, ni heredada. No hay cura para ella. No se sabe cómo comienza ni por qué se origina. Es de la familia del parkinsonismo, pero sin temblores. De ahí la confusión en el diagnóstico. Se caracteriza por impedirme conversar bien y leer, más allá de los titulares”, escribió en su columna de despedida.

En una de las últimas apariciones en público de Montaner —para recibir un homenaje en la Real Casa de Correos, de Madrid—, Vargas Llosa afirmó que el cubano es un ejemplo de valentía para los jóvenes de América Latina. “Ha sido desde la más tierna infancia una de las víctimas de Fidel Castro y de la Revolución cubana (...), sin que jamás él haya respondido con calumnias o insultos”, dijo el Nobel de Literatura en el acto.

Montaner nació el 3 de abril de 1943, en La Habana. Desde 1960 se opuso al gobierno de los Castro, al punto de ser condenado a la cárcel, acusado de pertenecer a una célula terrorista. Al poco tiempo se escapó de la prisión y se asiló en la embajada de Honduras.

De allí, gracias a los servicios diplomáticos, se fue para Miami, donde obtuvo un pregrado en Literatura. A lo largo de su vida escribió numerosos libros, quizá el más conocido sea Manual del perfecto idiota latinoamericano, que hizo junto a Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza.