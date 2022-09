El conjunto de sus ficciones ha merecido numerosos premios internacionales, entre ellos el Rómulo Gallegos por Mañana en la batalla piensa en mí. Los libros de Marías se sostienen en una voz narrativa que interviene, reflexiona, enfoca los acontecimientos. Nunca se presentan los hechos solos, siempre vienen acompañados de un apunte o de un chispazo de lirismo.

Uno de los premios que ganó pero no recibió fue el Premio Nacional de Narrativa en 2013, ya que siempre señalaba que nunca aceptaría premios institucionales, porque, según el diario español EL PAÍS “le parecía que si su padre (el filósofo Julián Marías) no había obtenido ninguno, él no debería aceptar otro”. Tampoco quería comprometer su independencia frente al Estado.