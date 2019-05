A los reguetoneros sí que les gusta colaborar

“No’ vamo’, no’ vamo’ pa’ Medallo”, canta Madonna en su nueva canción, Medellín. “Con calma”, dice katy Perry en un tema al que Daddy Yankee la invitó, “Dile que tú eres mía, mía”, entona el rapero más exitoso de la actualidad, el canadiense Drake. Esos artistas se animaron a cantar en español; la razón: colaboraron con un cantante latino.

Nombres como Ozuna, Yankee, Maluma, Balvin, Bad Bunny, entre otros, pasaron la frontera latinoamericana para no solo sonar en otros territorios, sino para trabajar con artistas anglo en canciones que suman millones de visualizaciones en YouTube y streams (reproducciones) en las plataformas de música por internet.

Las colaboraciones o featuring no son un fenómeno reciente; su historia es larga y está marcada por un hito, en 1990 una canción llegó al número 1 del tradicional listado Hot 100, de Billboard, en Estados Unidos: She Ain’t Worth It, un tema del cantante hawaiano de pop, Glenn Medeiros, quien invitó al cantante de hip hop Bobby Brown para que hiciera parte de él.

Nunca antes un featuring había logrado eso, el puesto más alto de la lista parecía exclusivo para artistas que hacían canciones en solitario por esos días, como Barbara Streisand, Michael Jackson y Madonna quien, años después, entrados los 2000, se sumaría a la moda de invitar a alguien o ser invitada, cuando se unió a Britney Spears para acompañarla en Me against the music (2003). Ahora lo repitió e incluyó a Maluma en su canción Medellín, el primer lanzamiento de su nuevo disco, lo que desbordó la exposición que el paisa ya había alcanzado en los featuring con Shakira (Chantaje y Trap)

Otro colombiano, J Balvin, es uno de los actuales “reyes” de esta propuesta, participando con artistas de renombre como Beyoncé y Justin Bieber, lo que dejó como resultado nuevas versiones de Mi Gente y Sorry.

Que en esas uniones los protagonistas sean los latinos tiene una razón de peso: “Hoy por hoy el género transnacional de la industria musical es el reguetón, no hay otro más exitoso”, señala el periodista de música y director creativo de Rock al Parque, Chucky García.

Para él, esa es la causa por la que hay artistas anglo como Madonna, con un poco más de treinta años de carrera y cientos de millones de discos vendidos en el mundo, colaborando con reguetoneros como Maluma.

Adicionalmente, resalta García, en ese caso en particular, el joven paisa es el que vive un buen momento, y esa fue otra razón de peso para que la reina del pop decidiera incluirlo en su nuevo trabajo discográfico, así haya sido él, según aseguró la cantante en una entrevista a Beats 1, la emisora de Apple Music, quien la buscó y le mandó flores pidiéndole que trabajaran juntos.

Ahora, Maluma sacará un nuevo álbum titulado 11:11 y, de 16 canciones que tiene, 9 son featurings, entre ellas otra con Madonna, Soltera.