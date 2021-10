Tras seis años de silencio, Adele estrena nueva canción

Tras seis años sin presentar canciones nuevas, la británica Adele sorprendió este jueves a sus seguidores con el estreno del sencillo Easy on Me.

Se trata de una balada que refleja cómo ha crecido su música a lo largo de los años, reseña el portal The Hollywood Reporter.

La canción hará parte del álbum (el cuarto en su carrera) que llevara como título 30, continuando la tendencia de nombrar sus discos después de edades cruciales en su vida. Con el pasado disco, 25, obtuvo cinco premios Grammy.

El lanzamiento del trabajo discográfico completo está previsto para el 19 de noviembre.

Al anunciar el álbum en sus redes sociales, la cantante describió el disco como su “viaje o morir durante el período más turbulento de mi vida”. “Cuando lo estaba escribiendo, fue mi amigo quien vino con una botella de vino y una comida para llevar para animarme. Mi amiga sabía que siempre da el mejor consejo... La amiga que se queda despierta toda la noche y me toma de la mano mientras yo sollozo sin saber por qué ”, escribió.

La artista había expresado recientemente que el nuevo álbum tiene como propósito explicarle a su hijo su divorcio con Simon Konecki.

“Simplemente ya no era suficiente para mí. No quería acabar como muchas otras personas que conocía. No era desgraciada, pero lo habría sido si no me ponía a mí misma en primer lugar”, le contó a la revista Vogue.