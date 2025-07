“Este concierto es una expedición y una celebración a la diversidad”: Alejo García en el Teatro Pablo Tobón

“Hay un par de génesis de este de este concierto, y una es que es la celebración final de todos esos viajes y esta música que he venido componiendo y recogiendo a lo largo de tantos años de viajes. Pero, por otro lado, viene de la invitación de Alejo Vásquez de la Filarmónica Metropolitana de hacer algo juntos. Después de un tiempo nos encontramos, él me cuenta este proyecto de la Filarmónica Embera, de la Afro y me pareció súper bella también su visión social y horizontal de la orquesta. Luego conozco a Alex Zuluaga, el orquestador, también conoce mi música, y se da todo para este proyecto”.

“Siento que son varios balances y siempre hay muchos matices. Hay momentos donde uno va como en la ola a velocidad de crucero, a veces hay que remar en contra, pero lo más bonito es que a la luz de todos estos años de trabajo, de oficio, de disciplina, de dificultades, de gratitudes uno se mantiene no solo en lo esencial, conectado a uno mismo y al entorno sino también a su entorno cercano. Yo siempre lo digo, con amigos como Pala o Andrés Correa, que hemos hecho discos, giras y festivales, que pasen entre 20 y 30 años y que sigamos siendo amigos y nos queramos más, eso es el gran regalo que yo he tenido de este oficio. Mido mi balance en las herencias de amistades y cariños que no solamente son de la ciudad, sino un montón de lugares a donde voy que me siento en casa”.