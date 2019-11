Altavoz 2019 hizo saltar a 83.000 asistentes

El festival gratuito más grande de Antioquia celebró su edición 16 entre múltiples contrastes sonoros. Bandas internacionales con una historia larga como Ilegales de España e Inner Circle de Jamaica trajeron experticia a sus presentaciones. Agrupaciones locales como Bajo Tierra, Providencia, La Furruska y Manicomnio Punk tuvieron enorme acogida.

En sus tres días, el evento público, que se realizó del 9 al 11 de noviembre en el Estadio Cincuentenario, reunió a 83.000 personas.

La primera jornada estuvo cargada de rock y reggae en una noche que trajo recuerdos. Bajo Tierra, que por primera vez se presentaba en Altavoz, puso a corear El Pobre y Justiciero. Ese día, le siguió un homenaje de reggae que unió más de 10 artistas locales de diferentes generaciones: De Bruces a Mí, Coffee Makers, Niquitown, Alkaman y otros se encontraron para repasar la historia local del género. Inner Circle cerró ese día con algunos de sus grandes éxitos y una tremenda fiesta en celebración de sus 50 años sobre el escenario.

La segunda jornada, cargada de lluvia, contó con la participación de Wisdom In Chains, Carcass y un sinfónico muy aplaudido en el que la Filarmónica de Medellín interpretó temas como Money, Another Brick in the Wall y Wish You Were Here, que hacen parte de la discografía de Pink Floyd.

