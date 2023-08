Y entonces....

“Se me ocurrió esta locura. Le cerré los oídos a la salsa y me puse a escuchar músicas del mundo. A la par, como yo era solo percusionista, me fui a estudiar armonía, piano, canto popular y todo ese ambiente de las máquinas en una escuela de Envigado. Y después de tocar me iba con el profe a todos esos bares donde estaba sonando reguetón y electrónica, y con un cuaderno nos poníamos a mirar las frecuencias de los bombos y en donde estaban puestos los colores de esa música y cuáles eran los ritmos importantes que tenían. Y después nos íbamos para mi casa a conversar sobre esto que íbamos a hacer”.