Billie Eilish se convirtió en una Barbie para el video musical de su nueva canción What was I made for? y que fue dirigido por ella. Esta nueva obra hará parte, de manera oficial, de la película Barbie, la esperada cinta de Greta Gergiw protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken y distribuida por Warner Bros.

La canción habla sobre el propósito de vida de una mujer que perdió el rumbo de su vida y no sabe para qué está hecha realmente.

”Creo que olvidé / Cómo ser feliz / Algo que no soy / Pero algo que puedo ser / Algo que espero / Algo para lo que estoy hecha / Algo para lo que estoy hecha”, dice una parte de la canción.