La inspiración de un artista llega en momentos que confrontan. Para los integrantes de la banda uruguaya Cuarteto de Nos la pandemia dejó tanto material que había que plasmarlo en un disco. El título “Lámina Once”.

Ese álbum, y otro anterior al covid-19 llamado “Jueves”, hacen parte de lo que el grupo traerá en vivo la próxima semana a Medellín, además de celebrar los 15 años de “Raro”, el trabajo que los dio a conocer en América Latina.

“Lámina Once” se llama así por el famoso test Rorschach (creado en 1921) que se usa para evaluar la personalidad de quien lo hace: diez láminas con manchas de tinta, ambiguas y sin estructura con las que un psicólogo le pide a la persona que diga qué observa y así sacar conclusiones. En el grupo pensaron en ese concepto para su nuevo disco y la falta de una lámina once porque la pandemia movió al mundo.

EL COLOMBIANO conversó con Roberto Musso, voz principal del grupo, previo a su concierto en Medellín, para hablar del disco, el show y la inspiración que llegó con el contraste.

¿Cómo fue el proceso de creación de Lámina Once con el test de Rorschach como hilo conductor?

“Un montón de cuestiones que se fueron concatenando. En general yo tenía ganas de escribir (todas canciones compuestas en pandemia en 2020) porque me pareció interesante ese montón de temas que la pandemia puso en carne viva como la polarización además radicalizada que estamos viviendo en la sociedad, la eterna búsqueda de culpables de lo que nos pasa como personas o sociedad y esa autocrítica va quedando como el último de los caminos. La idea era que fueran canciones que pudieran prescindir el hecho de que fueron escritas en una pandemia, que se escuchen dentro de 15 años y sean válidas. Paralelamente a eso lo del test de Rorschach, visualmente, era un tema que me cautivaba, me pareció interesante ese test dentro de todo lo que pasaba en las canciones y tenía que ver con eso que no está exigiendo la sociedad, con tan poquitos elementos”.