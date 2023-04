Con las manos en el aire, bailando, los paisas que vieron este sábado el show de Rüfüs Du Sol parecían invocar la lluvia. Let the rain come down, open up the sky (deja que la lluvia caiga, que se abra el cielo), sonaba mientras el Diamante de béisbol iba empapándose y la gente recibía el agua sin soltar el paso.

El trío australiano de dance y house alternativo conquistó a Medellín este 21 de abril, con su live show. Y parece que fue recíproco: en tarima, Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt, integrantes del grupo, le echaron flores a la ciudad: “You have a beautiful city” (tienen una ciudad hermosa), decían entre canciones a su público.