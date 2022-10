Tras ocho meses de recorrer escenarios de Europa, América Latina y Estados Unidos, Sebastián Yatra llega a Colombia con Dharma Tour.

Serán tres conciertos en el país, dos en Bogotá, este viernes y sábado, y otro en Medellín, el domingo, tal vez los más representativos para el músico antioqueño.

2022 ha sido un año lleno de grandes noticias para el artista, que estuvo cantando en los premios Óscar, lanzó su álbum Dharma, inició una gira con más de 80 shows e hizo su debut como actor en la serie Érase una vez.

Yatra habló con EL COLOMBIANO acerca de este momento de su carrera y del concierto de este domingo en La Macarena.

¿Cómo ha vivido estos momentos previos a los conciertos en Colombia?

“He pasado unos días hermosos con mi familia, cumplí años en Medellín y ya me había olvidado cuándo fue la última vez que los cumplí acá. También le celebramos el cumpleaños a mi papá, le hicimos una fiesta sorpresa, y me agarraron las 12 de la noche en una tarima cantando rancheras con todos mis primos.

Fue una forma muy hermosa de arrancar este nuevo año de vida, al lado de las personas más especiales, las que representan tantas cosas lindas.

Estar en Medellín previo a estos shows me emociona mucho, estoy muy entusiasmado de presentar Dharma, que muestra el crecimiento que he tenido, de la tierra al cielo, en mi carrera, en mis shows en vivo.

Eso se debe a que siempre quiero crecer como persona y como artista, que no me conformo y busco cosas que me emocionen y me ayuden a evolucionar”.

¿Lleva ocho meses de

gira por el mundo, siente cansancio físico y emocional?

“Hay shows donde hay cansancio físico, hay otros con mucha adrenalina, donde no quieres que termine y le sigues agregando canciones, eso es lo bonito, todos los días de mi vida son distintos, porque no sabes con qué público te vas a encontrar”.

¿Qué significa regresar a La Macarena?

“Es un sitio con mucha historia, es un lugar donde han cantado la mayoría de los artistas internacionales que visitan el país, estar allá es sentir que haces parte de algo especial. Me gusta mucho el camino que estoy agarrando musicalmente y hacia donde me está llevando todo esto”.

¿Qué sorpresa se va a encontrar el público?

“Prefiero no contarles mucho, porque vale la pena vivirlo en directo, solo les puedo contar que más que un show es una experiencia de vida, tras estas presentaciones siento que todos vamos a salir con más ganas de vivir, de agradecer y amar. Escucharán un poco de todo, están mis canciones favoritas del álbum Dharma y también esos hits que me han acompañado”.

¿Qué tan diferentes son los shows en Europa a los de América Latina?

“Las energías son distintas, porque las culturas son diferentes, hay públicos que disfrutan el show de una forma más silenciosa, más concentrados, otros en cambio son más eufóricos, hay países donde la fe está más marcada y cuando hablamos de espiritualidad se conectan más y eso me encanta, disfrutar de públicos distintos, porque son oportunidades para crecer, enseñar y aprender”.

¿Dimensiona lo que ha logrado este año, desde estar en los Óscar hasta la gira?

“Lo dimensiono por partes, es mucha información al tiempo, lo que me gusta es que lo estoy disfrutando, en los Óscar lloré perdidamente de alegría”.

¿Cómo mantener los pies en la tierra?

“Si conocieran a mis papás se darían cuenta de cómo mantengo los pies en la tierra, tiene que ver con mi formación desde pequeño y con la fe, con no cambiar mis valores”