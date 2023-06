Este es un listado de los conciertos imperdibles de acá a diciembre de este año:

Medellín

- Manuel Turizo (2 de junio, en La Macarena)

- Salsa Fest (3 de junio, Aeroparque Juan Pablo II)

- Sin Bandera (7 de junio, en La Macarena)

- Festival Paradiso con Fruko, El Combo de las Estrellas, Santiago Cruz, Pipe Calderón y Providencia (16, 17, 18 y 19 de junio en el Aeroparque Juan Pablo II)

- Tour de Los Petitfellas (1 de julio en Sky Center)

- Sírvalo Pues Feria de las Flores (28 de julio, La Macarena)

- - Tour Viva La Salsa con Rubén Blades, Grupo Niche y Oscar D’ León (28 de julio en Polideportivo Sur de Envigado)

- Pa´Medallo con Christian Nodal, Paulina Rubio, Farruko e Ivy Queen (29 de julio, Atanasio Girardot)

- A Pulmón herido al 100 %, Camilo Baena, Dareska y Pasabordo (29 de julio, en La Macarena)

- La tripleta de salsa con Andy Montañez, Charlie Aponte y Henry Fyol (4 de agosto en La Macarena)

- El Cantinazo con Jessi Uribe, Paola Jara, Galy Galiano (5 de agosto en La Macarena)

- Súper Concierto Feria de las Flores con Grupo Firme, Ryan Castro, Elder Dayan, Pipe Bueno y Gilberto Santa Rosa (5 de agosto, Atanasio Girardot)

- Myriam Hernández (12 de agosto, Teatro U. de M.)

- Perros Criollos con Alcolirykos y El Combo qué nota (18 y 19 de agosto en La Macarena)

- Jowell & Randy (16 de septiembre, La Macarena)

- Romeo Santos (16 de septiembre, en el Atanasio Girardot)

- Eladio Carrión (22 de septiembre en el Diamante de béisbol)

- Piso 21 (23 de septiembre en La Macarena)

- Mora (19 de octubre en el Parque Norte)

- Diego, el Cigala (2 de noviembre, en el Teatro U. de M.)

- Ritvales (4 y 5 de noviembre en el Parque Norte)

- RBD (3, 4, 5 y 6 de noviembre, en el Atanasio Girardot)

Bogotá

- Salsa al parque con Wilfrido Vargas, Gran Combo De Puerto Rico, Fruko (3 y 4 de junio Parque Simón Bolívar)

- Sin Bandera (8 de junio en el Movistar Arena)

- Alcolirykoz Sinfónico (15 de junio en el Movistar Arena)

- Hip Hop Al Parque 2023 (22 y 23 de julio en el Parque Simón Bolívar)

- Paulina Rubio (28 de julio en el Movistar Arena)

- Christian Nodal (28 de julio en Coliseo Live)

- Concierto de conciertos con Miguel Mateos, La Unión, Ekhymosis, La Mosca y Poligamia (28 de julio en el estadio El Campín)

- Tour Viva La Salsa con Rubén Blades, Grupo Niche y Oscar D’ León (29 de julio en El Campín)

- De Todas Las Flores: Natalia Lafourcade (24 de agosto en el Movistar Arena)

- Salsa All Stars con Andy Montañez, Wilson Manyoma y Charlie Aponte (26 de agosto en el Movistar Arena)

- Eladio Carrión (30 de agosto en Movistar Arena)

- After Hours Til Dawn De The Weeknd (4 de octubre en El Campín)

- Mora (19 de octubre en el Movistar Arena)

- Festival Rock Al Parque (11, 12 y 13 en el Parque Simón Bolívar)

- This Is Not A Drill’ De Roger Waters (5 de diciembre en Coliseo Live)

- Carlos Vives y La Provincia (15 de diciembre en El Campín)