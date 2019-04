¿Qué tiene Mick Jagger?

Primero se dio la noticia de la cancelación de los conciertos de la banda que lidera, Los Rolling Stones por sus problemas de salud, pero la banda no especificó que es lo que tiene Mick Jagger.

Puede leer: Los Rolling Stones aplazan su gira por salud de Mick Jagger

El cantante de 75 años se someterá a una cirugía de corazón esta semana en Nueva York, según informó la página web Drudge Report, noticia que también replicaron medios canadienses y estadounidenses dado que la gira que cancelaron cobijaba 17 conciertos en ciudades de dichos países.

Según la web, que no identifica sus fuentes, Jagger se operará para reemplazar una válvula cardíaca. Se espera que el músico se recupere por completo y regrese a los escenarios en verano.

Otras fuentes aseguraron a la web Page Six, del diario The New York Post, que la intervención quirúrgica requerirá la implantación de un stent, un elemento metálico que resuelve la obstrucción brusca en las arterias coronarias.

“Puede volver a trabajar en cuestión de semanas”, indicó una fuente a la publicación.

En el comunicado, la banda explicó que los doctores de Jagger, de 75 años, le indicaron que debía tratarse y no podía salir de gira “en este momento”, si bien esperan que “se recupere totalmente” de su dolencia.

La banda se disculpó por las molestias y aseguró que quienes hayan comprado entradas podrán utilizarlas cuando se anuncie “próximamente” el nuevo calendario de conciertos.

Por su parte, Jagger lamentó en Twitter su indisposición y dijo a sus seguidores: “Odio decepcionaros de esta manera”.

“Estoy desolado por tener que posponer la gira, pero me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible. Un vez más, enormes disculpas para todo el mundo”, escribió.

Tras finalizar a finales del año pasado la parte europea de la gira No Filter, iniciada el 9 de septiembre de 2017, los Rolling Stones se disponían a realizar entre abril y junio la segunda fase con 17 conciertos previstos en EE. UU. y Canadá.

Una vida de atleta según el Daily Mail

Este diario británico reseña la operación de corazón de Jagger, pero acompaña su nota con los actuales cuidados que ha tenido el artista en especial después de una vida turbulenta en décadas pasadas.

Cuentan que es meticuloso en el cuidado de su salud y es capaz de permanecer en silencio para cuidar su voz antes de los conciertos.

Corre hasta 12 kilómetros diarios “alternando la distancia y los sprints cortos”, dicen

En su entrenamiento también hace yoga, kickboxing, meditación y recibe clases de ballet.

En el escenario cubre hasta 16 kilómetros en cada espectáculo. “También se dice que se convirtió en alimentos orgánicos por la ex esposa de su compañero de grupo Ronnie Wood, Jo Wood y que su dieta es similar a la de un atleta de primer nivel” y además incluye vitaminas.