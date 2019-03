Alesso, el dj que estará tocando este viernes en Medellín

Una nominación al Grammy anglo y un reconocimiento de la publicación musical más importante de Estados Unidos, Billboard, como uno de los mejores 20 djs del mundo, además de éxitos recientes, entre ellos is that for me y Heroes (We Could Be), es la carta de presentación que trae el sueco de 27 años Alessandro Lindblad, conocido como Alesso, para su presentación en Medellín.

El dj acaba de cerrar el Electric Daisy Carnival México. Con la consola al frente, además de miles de personas, alzaba los brazos, sonreía y bailaba mientras su música ponía a bailar al público.

Alesso cuenta por ahora con un álbum, su debut en 2015 titulado Forever, y varios sencillos con cientos de millones de reproducciones en YouTube y en Spotify.

La Solar, que desde esta edición es un festival musical de dos días, será el escenario en el que Alesso estará como artista de cierre del primer día del evento, este viernes primero de marzo. Antes de llegar a Colombia, el dj sueco habló con EL COLOMBIANO.

¿Qué tipo de música lo inspiró para comenzar a producir y cómo definiría lo que produce hoy?

“Siempre me ha gustado la música dance. Cuando empecé a involucrarme en ello, este estilo no era el gran fenómeno que es hoy, pero estaba tan fascinado con la forma en que los sonidos se mezclaban juntos y tocaban tus emociones. Diría que soy un productor de dance, pero lo que logra este género hermoso es que no hay solo una forma de hacerlo. Me gusta ser versátil en mi producción y colaboraciones. La música de baile es mi base”.

Ha colaborado con artistas como Anitta y Bad Bunny, ¿qué le parece interesante acerca de la fusión con otros estilos musicales?

“Del género latino me encanta su ritmo y energía, me fascina la música que cualquiera puede compartir y disfrutar. Lo sorprendente y grandioso del ritmo de los artistas latinos y de muchos otros estilos es que su música es hecha en su idioma. No hay necesidad de hablar español o portugués para disfrutar a Anitta o a Bad Bunny o J Balvin. Solo sientes su música y te dan ganas de moverte y sonreír”.

Entre los puristas de la música electrónica esas fusiones generan controversia, ¿qué piensa al respecto?

“Siempre habrá gente que quiere apegarse a ciertas formas y eso está bien. En mi opinión, la música dance no está destinada a ser solo creada de la misma manera una y otra vez. Quiero que el género crezca para que todas las personas en todas partes se sientan incluidas en esta comunidad. Me encanta colaborar con todo tipo de artistas y pienso que el género tiene el propósito de evolucionar a diferentes estilos con nuevos sonidos e ideas tomadas de distintas músicas”.

Sobre su presentación en la ciudad, ¿va tocar algo nuevo o tiene un toque preparado?

“Siempre estoy buscando maneras de hacer algo nuevo. He estado intercambiando ideas con mi equipo desde hace un tiempo y creo que estamos reuniendo algo muy especial. Quiero maximizar la emoción y la energía, para que de esa manera todos se diviertan”.

Participó en el concierto por Venezuela. ¿Por qué considera importante haber hecho parte de este evento?

“He leído historias sobre lo que está sucediendo allá y es una absoluta tragedia. Siento que no hay suficientes personas hablando sobre la crisis humanitaria que se está viviendo en ese país y es mi trabajo como humano hacer algo para ayudar a crear conciencia y hacer una diferencia. Soy lo suficientemente afortunado como para tener una gran plataforma para ayudar a traer algún tipo de cambio”.

¿Está pensando en algo nuevo para este año que quisiera compartir?

“He estado trabajando duro en el estudio. Mi equipo y yo tenemos grandes ideas para canciones, videos y espectáculos. No puedo darles detalles por ahora, pero creo que en los próximos meses podrían esperar el mejor trabajo que alguna vez he producido”.