Yo llegué a Bogotá, tenía todo preparado para interpretar Corazón mágico y otras más y los productores me dijeron que cómo así que no iba a cantar Esta noche quiero Brandy, así que me tocó ponerme a ensayar y esa noche la interpreté varias veces y ahí fue cuando se hizo conocida”, recuerda Dyango en charla, desde Barcelona, España.

Añade que son canciones que ha tocado mucho la fibra a la gente. “Y esas canciones, te puedo asegurar, no van a desaparecer nunca, va a desaparecer el artista, pero para esos temas siempre habrá alguien que los va a cantar de nuevo y alguien más las hará triunfar de nuevo”.

Sus favoritas

Dyango, que no ha dejado de hacer música, de hacer giras por su país, “solo paré en la época de pandemia y por obvias razones”, tiene su propio top de canciones consentidas, esas que el público siempre le pide y que él disfruta cantar,

“Obviamente, todas las canciones son bonitas, pero hay algunas en particular que me emocionan más.

Le puede interesar: Un dólar por 250 reproducciones: así facturan los artistas en plataformas musicales

Por ejemplo, El que más te ha querido, es una canción maravillosa que cuando la canto siento como si la hubiese parido yo, que no lo hice”, anota el músico, que en esa lista incluye Por volverte a ver, Corazón Mágico y Esta noche quiero brandy.

Sobre lo que significa a sus 83 años de edad estar parado en un escenario y viajar al otro lado del mundo para un par de presentaciones, dice que aún no ha pensado en el retiro.

La recomendamos leer: En este caso los padres siguieron los pasos de sus hijos: papás de Karol G y Greeicy son cantantes

“Tener 83 años y salir al escenario, eso es una barbaridad, es maravilloso y mientras Dios me da la fuerza de poder salir al escenario y poder cantar lo voy a hacer hasta que me digan basta, porque alguien me lo va a decir, pero por ahora no me lo han dicho y parece que falta bastante para todo esto”, reitera Dyango, cuyo verdadero nombre es José Gómez Romero.

Desde niño siempre quiso ser músico, fue trompetista y “un mediocre violinista, pero la canción fue realmente mi profesión, soy músico de jazz”.

El reencuentro en La Macarena

Este viernes, a partir de las 8:00 p.m. alternará en la Plaza de espectáculos La Macarena al lado de Yuri, Amanda Miguel. Luis Ángel y Manuel José.

“Nos vemos allá y de verdad que tengo unas ganas locas de ir a Colombia que no te puedes imaginar”, dice Dyanfo al comentar que en Colombia es en la única parte que se organizan conciertos conjuntos con varios artistas, algo que él valora mucho.

Lea también: “Mientras haya vivo un colombiano la salsa no morirá”: Tito Nieves acerca de su canción Soy

“Porque los artistas nos podemos reunir, ver, decirnos las cosas que sentimos, nos podemos besar, sobre todo con la Yuri, a la cual quiero mucho y con la que hace rato no veo. La verdad que es maravilloso poder hacer los conciertos conjuntamente y eso, fíjate bien, que solamente se hace en Colombia y es para mí precioso”.

La de esta viernes será una noche para disfrutar de temas como Esta noche quiero brandy y Corazón mágico, de Dyango, así como de La maldita primavera, Detrás de mi ventana y Espejo, de Yuri, hasta Amáme una vez más, Él me mintió y ¿Usted que haría?, de Amanda Miguel, porque la balada, la llamada música para planchar sigue más vigente que siempre.

El concierto en Medellín

Fecha: viernes 21 de julio

Lugar. Plaza de Espectáculos La Macarena

Hora: 8:00 p.m.

Artistas invitados: Dyango, Yuri, Amanda Miguel, Luis ängel y Manuel José.

Informes: www.latiquetera.com

Precios: 142.000 y 216.000. Palcos desde 3.500.00 pesos.