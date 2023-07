En este caso los padres siguieron los pasos de sus hijos: papás de Karol G y Greeicy son cantantes

Que un hijo quiera seguir el camino profesional de sus padres es algo natural, lo que no es muy habitual es que un papá decida seguir el ejemplo de sus hijos y lanzarse al mundo del espectáculo.

En la actuación, en Colombia, es un asunto muy común, solo basta citar a los hijos de Carlos Benjumea (Marcela y Ernesto), las hijas de Luis Fernando Orozco (Ana María y Verónica).

Papás artistas

En el lado B de esta historia está los progenitores que deciden lanzar sus carreras a la sombra de lo que han hecho sus hijos.

El caso más sonado por estos días es el de El Cachorro, Luis Alberto Rendón, el papá de la famosa Greecy Rendón.

A sus 61 años de edad, El Cachorro, apodo que se lo puso el papá de Mike Bahía, ya ha lanzado este 2023 cinco canciones, todas de música popular. A esos temas le sumó hace un par de semanas el estreno de su primer álbum Flor de París, con 10 sencillos.

“Todo comenzó en una reunión familiar, me puse a cantar, estábamos con Greeicy, y la familia de Mike (Bahía) y me dijeron, ve pero si te escucha bien, ¿por qué no te metes a hacerlo en serio? Y yo les dije, listo, voy pa esa”, recuerda Cachorro al hablar del impulso que recibió.

Dice tener listas 70 canciones para presentar al público y que lo irá haciendo poco a poco.

“Me siento muy orgulloso de la hija y el yerno que tengo, porque son muy talentosos y lo que hacen lo hacen con pasión, son muy naturales. Entonces, trato de seguir sus pasos, aunque toda la vida he tenido este anhelo”.