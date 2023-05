El británico Ed Sheeran ganó el premio Grammy a Mejor canción con Thinking out loud en 2016, canción que lo llevaría años después a ser demandado por un posible plagio por las supuestas similitudes con la canción Let’s Get It On del ícono estadounidense del soul Marvin Gaye.

El cantante ha testificado en el juzgado de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos, donde ha defendido su inocencia por la acusación de plagio, explicando que, aunque hay similitudes, él usó acordes a partir de bloques con los que se construyen las canciones pop que están disponibles gratuitamente durante cientos de años.

Sin embargo, Kathryn Townsend Griffin, hija del cantante Gaye, se ha mantenido en su puesto y ha expresado: “me encuentro aquí para defender el legado de mi padre”.

Para saber más: Ed Sheeran prepara colaboración con Shakira

Ed Sheeran hizo una importante confesión tras verse envuelto en esta polémica. El británico aseguró que si es declarado culpable se retirará de la música.

“Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y que alguien me menosprecie”, según reportó el portal británico MailOnline.

Si se retira o no, próximamente se sabrá, porque se espera que el juicio finalice en dos semanas. Esta es la segunda vez que el intérprete de Perfect enfrenta un juicio por supuesto plagio este año.

En marzo fue acusado de copiar la letra del estribillo de la canción Oh why de Sami Switch, en su canción Shape of you. En aquel momento las noticias fueron buenas y el juzgado falló a su favor.