El caso se da con uno de los artistas más populares del Reino Unido, Ed Sheeran, quien este martes llegó a la corte federal de Estados Unidos para un juicio en el que se deberá determinar si la estrella del pop británico plagió la canción Let’s Get It On del ícono estadounidense del soul Marvin Gaye en su éxito Thinking Out Loud , de 2014.

Este es el segundo juicio en un año para Sheeran, quien testificó con éxito en un tribunal de Londres en abril en un caso centrado en su canción Shape Of You, en otra demanda emblemática para los litigios por derechos de autor lanzada por dos músicos. Sin embargo, entonces el juez falló a su favor.

Sheeran arribó este martes en silencio al juzgado de Manhattan, con la cabeza gacha, pasando entre una multitud de cámaras y periodistas que esperaban afuera.

En el caso de Nueva York se discuten las supuestas “sorprendentes similitudes y elementos comunes evidentes” entre las canciones de Gaye y Sheeran.

Justicia soul

Los demandantes son los herederos de Ed Townsend, un músico y productor que coescribió el clásico soul lanzado por Gaye en 1973, quienes también comparecieron ante el tribunal el martes.

“Estoy aquí por la justicia, protegiendo las propiedades intelectuales de mi padre”, dijo Kathryn Townsend Griffin, hija de Townsend, a los periodistas afuera del juzgado.

“Como diría Marvin Gaye, ‘vamos a hacerlo’(Let’s Get It On)”, bromeó Ben Crump, abogado de los demandantes.

La familia de Gaye no forma parte de la demanda de Nueva York contra Sheeran, aunque ya demandaron con éxito a los artistas Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. por las similitudes entre la canción Blurred Lines y Got to Give it Up de Gaye.

Entonces, la justicia condenó a los involucrados a pagar unos 5 millones de dólares en daños y perjuicios. El veredicto sorprendió a muchos en la industria discográfica, incluidos expertos legales, que vieron muchos de los puntos musicales citados como elementos fundamentales presentes en gran parte del dominio público.