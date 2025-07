“El arte es más efectivo que la política”: Iván Benavides, el compositor de La tierra del olvido

“De todo. Lo más importante en la creación es que antes de cualquier cosa hay que aprender a escuchar, a escuchar al mundo. Escuchar al mundo quiere decir no solamente escuchar la música o escuchar las músicas, sino escuchar a los territorios, la geografía. Y en esa escucha atenta estábamos escuchando a todo el mundo, porque la idea sí era hacer una música local que dialogara con lo global en ese momento. Y en esas conversaciones hablamos mucho de todo esto: desde la Sierra Nevada como corazón del mundo, del Gran Caribe, que arranca en el sur de Estados Unidos. Hace un par de añitos estaba oyendo a Leonardo Padura diciendo que el Caribe arrancaba en Nueva York y terminaba en Cali. Son regiones que van más allá de lo geográfico y conectan lo espiritual de otra manera.

Y no es que cuando uno esté componiendo tenga esas reflexiones o tenga las influencias presentes, sino que saltan sin darse cuenta porque en el momento de la creación se es muy libre y uno no se da cuenta. En ese momento uno se olvida de todo, aprendió tantas cosas durante tanto tiempo, tantos años y uno en el momento de la creación se olvida de todo lo que aprendió y fluye a través de eso. Entonces, quizás muchas de las influencias que hay en La tierra del olvido, tanto a nivel musical como a nivel estético, espiritual, no es que hayan sido pensadas. Fueron saliendo.

En el inconsciente estaba esta referencia de García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Ese libro es nuestro Romeo y Julieta. Ella dice que sentía que podía sobrevivir porque tenía el recuerdo de las cartas de Florentino en su memoria y en algún momento dice *esta es la tierra del olvido”. Uno sin darse cuenta puede tener esa historia en la cabeza y le sale. Las escalas musicales que utilizamos ahí son escalas que no se utilizan en la música tradicional pero que están presentes en músicas que uno ha amado”.