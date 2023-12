El disco ‘El Milagro’ es puro sincretismo. Ocho temas donde el rap se asume como religión y la religión se vuelve rap, y los evangelios son códigos y las rimas son predicas, y Luis7Lunes —de Medellín, hace parte del sello Afterclass; como solista ha publicado tres discos: Ruidos en Hamelin (2015), El Armador del Sol (2018) y Audio Descriptivo (2020)— y Sison Beats —Aka Nemesis, parte del grupo No Rules Clan; como solista ha publicado Welcome To The World Of Nemesis (2019)—, apóstoles que van de las aceras a las tarimas, dando cuenta del milagro que ha sido hacer del rap la religión y la vida y dedicarle cada letra, cada palabra, hacer de cada canción, una alabanza que todos se aprenden y repiten.

—¿Cómo se dio ‘El Milagro’?

—Sison y yo somos muy buenos amigos, compartimos muchos espacios y desde hace dos años nos manteníamos en mi casa todas las tardes, así empezamos a escribir. Los beats que Sison estaba haciendo en ese momento eran de ese color —un color un poco jazz, con la batería por lo bajo—. Hicimos un par de tracks, nos gustaron. Pensamos hacer un EP e invitamos a otros productores y terminamos haciendo un disco. Fue por pura afinidad, porque somos buenos amigos y tenemos un gusto en común por ese color del rap que tiene este álbum —dice Luis.

—Los dos somos muy afines en muchas cosas, en lo que escuchamos, y hasta en el fútbol. Nos conocemos desde niños, como desde los 12 años —dice Sison.

—¿Por qué ‘El Milagro’? —pregunto.—Porque es algo que no tendría que ocurrir, o que nadie espera —dice Luis.

—El milagro es esa rima que te aparece cuando estás estancado escribiendo, como puf, y ya ahí la rima sigue sola. Como una eureka —dice Sison.

—Como una iluminación...

—Exacto. Y fue como vamos a hablar de cosas religiosas sin predicarle a la gente, sino al rap. Al milagro de este junte, de despertarnos y estar vivos. El milagro de la rima también, porque existen un montón de posibilidades con el lenguaje y con la capacidad de uno juntar esas palabras. Que silábicamente ellas encajen en un beat, eso es un milagro. Pero también hablamos de los milagros que hacía Jesús en nombre de Dios. ¿Y Dios qué es? Un creador. Nosotros somos creadores también —dice Luis.

La música como armonía y como una manera de la espiritualidad. Lo dijo el grandioso John Coltrane: “Mi música es la expresión espiritual de lo que soy: mi fe, mi conocimiento, mi ser...”. La música es expresión de aquello que uno cree, es la transformación del sentido en sonidos.