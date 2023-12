A muchos parece haberlos tomado por sorpresa el mensaje de Daddy Yankee en su último concierto, con el que daba por terminada su carrera artística. “Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mí vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, dijo Yankee.

Ese hombre del que habla es Jesús. Pero eso que dice no es sorpresa, es más, esa decisión se ha vuelto casi el paso obligado de muchos artistas, sobre todo de reguetón. Por ahí ya han pasado otros como Farruko, Voltio y Larry Over, pero quizás el caso más destacado es el de Hector “El Father”, la mitad del dúo Héctor y Tito, uno de los más exitosos del reguetón, y quizás el primero, o el más influyente, que se alejó de la música para predicar el evangelio y ahora es un reconocido pastor en una iglesia cristiana. Así, la noticia no tiene tanto de sorpresa. Pero Daddy Yankee se sinceró con sus fanáticos y habló de cosas que sus canciones no dicen. El reguetón es especialista en hablar de fiestas, riquezas y lujuria, pero el parecer, ni siquiera los artistas que viven esa fantasía que venden parecen vivir bien y terminan sus carreras consagrados a la religión, predicando todo lo contrario a lo que cantan. En una entrevista para el “Don Francisco te invita” de Telemundo, hace cinco años, Hector habló de la razón que lo llevó a alejarse de la música y acercarse a la iglesia.

“Cuando empecé a cantar yo quería tener dinero, tener fama, pero llegó un momento que me daba cuenta que aunque la había obtenido, había un resultado que no lo había obtenido, por ejemplo, cuando llegaba a mi casa, y para aquel tiempo tenía como 5 mansiones, no tenía matrimonio porque mis infidelidades habían llevado a que mi matrimonio se destruyera...” dijo Héctor. En el programa estaba también la cantante italiana Laura Pausini. Cuando Don Francisco le preguntó que opinaba de lo que decía Héctor ella dijo: “Es el opuesto mío, porque cuando tu le preguntaste que te esperabas de la música, por ejemplo, tú has dicho de inmediato el éxito, el dinero, que no es realmente la solución de quién ama la música, porque tú, si empiezas a amar a la música, la amas independientemente si tendrás éxito o si tendrás dinero”.