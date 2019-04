El papá del reguetón en concierto en Medellín

“Este no es un regreso, es la continuidad de lo que vengo haciendo, para mí es un orgullo que el público colombiano reconozca mis canciones, que me reciban en su casa”, anota el artista en entrevista con EL COLOMBIANO, al reconocer que los reguetoneros colombianos le dieron un nuevo impulso al género .

Vico C, del que recientemente se estrenó una película biográfica (Vico C: La Vida Del Filósofo) en Estados Unidos, que emitió HBO, es crítico frente a la música que actualmente se está produciendo. Para él, sin importar el género, lo que realmente importa es el contenido, “la gran falla actual”.

Anota que de cierta manera comprende a algunos artistas, que no se atreven a innovar, a crear, que prefieren quedarse en la zona de confort para seguir las exigencias del mercado y no quedar por fuera. El cantante señaló que lleva más de 20 años compartiendo un mensaje de prudencia a través de líricas, cosa que continuará con el lanzamiento de música nueva, siempre partiendo de la “fe en Dios”.

Al cuestionarlo por el fenómeno del trap, inmerso en una polémica por sus contenidos explícitos y sus mensajes sexuales, reiteró que esto no es exclusivo del trap, “es un problema de contenidos”.

Dice que la tendencia de los jóvenes intérpretes de estar hablando de sexo responde a esa necesidad de hacerse conocer, de que hablen de ellos, un camino que personalmente no justifica.

“Para mí el reguetón no es un asunto nacionalista, no es algo que sea exclusivo de Puerto Rico o de Colombia, lo que importa es la música, no las etiquetas”, comentó Vico C , a la vez que reitera que en Medellín estará acompañado por toda su banda.

El ganador de dos premios Grammy Latinos, un Billboard y 10 Discos de Platino regresó el año pasado a los escenarios, después de una larga ausencia, en los que estuvo dedicado a la iglesia.