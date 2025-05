Ela es hija del nuevo siglo. Nació justo en el año 2000, tiene 24 años (este año cumple 25) y desde siempre supo que la música y escribir canciones era la mejor forma de hacer catarsis sobre lo que le pasaba en su vida. A Ela le seguimos la pista cuando tras la pandemia se volvió viral con sus composiciones gracias a TikTok, después su proyecto se convirtió en algo real y tangible, Universal Music firmó con ella y el año pasado ganó el Latin Grammy. Mucho ha pasado en poco tiempo.

Con Ela hemos hablamos varias veces, la más reciente fue justo tras haber ganado el Latin Grammy y de haber lanzado un dúo bilingüe con Joe Jonas, ¿Cómo pasó? Esa canción y este dúo, no duda en afirmarlo, le cambió la vida. Ahora Ela sigue cumpliendo sueños y acaba de lanzar su primer disco, Preguntas a las 11:11, su álbum debut inspirado en el ritual de la infancia de pedir deseos a las 11:11, “el álbum, producido por KEVN, se basa en la exploración del amor, el desamor y el autodescubrimiento—inspirado a través de esas preguntas que no nos dejan dormir por la noche”, dice la reseña. Hablamos con ella.

¿Cómo fue el proceso para construir este primer disco, Preguntas a las 11:11?

"Ha sido de los procesos más bonitos de mi vida. Esta experiencia tan bonita de poder como revisar estas vivencias que he tenido en mi vida y poder verme desde afuera y poder escribir sobre estos momentos ha sido tan bonito. Han sido 2 años de trabajo y creo que ha sido muy especial poder vivir este proceso con gente que quiero y admiro muchísimo. Es un álbum que refleja lo que soy y de donde vengo también y de cómo está mi cabeza, de sobrepensar tanto y de pedir deseos a las 11:11 y de poder compartirlo, porque la música me ha regalado eso, ver que más personas se sienten como yo y darles un refugio en canciones y decirles desde la música que no están solos y que yo también me siento así".

¿Cómo fue el proceso de escoger las canciones? Porque sé que tú compones mucho, que tienes letras guardadas, que esos cuadernos tuyos están llenos., entonces, ¿cómo decidir cuáles irían en este primer disco?

“Es muy loco porque creo que en este álbum pasó algo muy particular. Cuando salió ¿Y si eras tú?, que es la primera canción que lanzamos y que nos abrió el universo de Preguntas a las 11:11 yo tenía cerca de 40 canciones en el cajón. Había un montón de música, pero siento que había una magia muy linda en el camino y obviamente, así como todo evoluciona, uno también evoluciona, no solo como persona, sino también artista y cada vez íbamos viviendo más cosas, conociendo a los fans, teniendo más recuerdos y experiencia y viendo el mundo con otros ojos, entonces las 16 canciones que están en este álbum son canciones que hicimos en la marcha y que entraron al álbum porque las escribimos con un propósito, hasta un orden. Todas las canciones hablan de mi vida, desde lo más personal, hasta la primera vez que me enamoré, otra que habla de como yo sobrepienso demasiado, entonces la verdad fueron canciones que estaban destinadas a este disco”.

¿Por qué llamar su primer disco, Preguntas a las 11:11?

"Es una historia muy linda porque yo tenía muy claro que el álbum, más allá del concepto de que el título de las canciones son todas preguntas, iba a ser el resultado de que en realidad todos los títulos de mis canciones –hasta en el pasado– las he titulado con preguntas, siempre he estado invadida de preguntas, y luego empecé a escribir tanto sobre eso y el sobrepensar que dije nada, el álbum tiene que ver con las preguntas y había que aterrizar ese universo. Y llega un factor muy bonito, el 11:11 que ha estado en mi vida, así como mi mariposa, que es literalmente parte de lo que soy. En mi casa, desde pequeña siempre a las 11:11 pedimos un deseo sagrado, si vemos un 11 o un 111, pedimos un deseo. Y ahí decidí que el título que encerraba todo esto era Preguntas a las 11:11".

La última vez que conversamos, acababa de ganar el Latin Grammy y de lanzar la canción con Joe Jonas...

“La verdad para mí el 2024 fue un año que cambio mi vida por completo, nunca pensé que una canción fuera a ser un antes y un después de mi vida y en mi carrera. Han cambiado muchas cosas y obviamente más allá de eso, creo que han llegado más personitas a mi vida más, unos les llaman fans, pero yo les llamo besties y familia porque son las personas que me permiten soñar y que han creído en mí, me han permitido ser quien soy y no piden nada diferente al que sea yo misma. Ha sido una bendición muy grande, me ha cambiado la vida en todos los sentidos, desde mi música, desde cómo veo también mis sueños, desde poder valorar mucho más la forma en que me criaron, de que los sueños no son imposibles, y creo que hoy tengo la misión bonita de poder seguir divulgando de que soñar en grande sí trae cosas buenas. Esto me ha dado más propósito y me da mucha felicidad oder seguir el camino que estoy siguiendo”.

Acabas de decir que agradeces la forma en que te criaron e incluso hay una canción en este nuevo disco para tu mamá, que muchos la conocemos, Erika Taubert (fue reina y es la imagen comercial de Home Center)...

“Se llama ¿Cómo haces? y es una canción muy especial. Yo creo que la escucho mucho y pienso en toda la gente que estaba ahí para mí, mi mamá obviamente. Y la hice pensando en ella, pero fue muy bonito porque cada vez que la escuchaba que venían era imágenes no solo de mi mamá sino de mis fans, de mi familia, de mis amigos, entonces empezó un chorro de emociones muy fuerte porque a veces uno no se da cuenta, pero es como mi canción que me hace tocar tierra y decir Dios mío, soy una persona muy bendecida de tener todas estas personas en mi vida y de poder hacer lo que hago y amo. Por eso el video de esta canción es una recopilación de recuerdos con la gente que más amo. Fue una forma muy bonita de anunciar el álbum, con esa canción pude decir, miren por ustedes estoy aquí y aquí está mi primer álbum”.

Y también hay una gira en camino...