La disciplina de Juanes es tan intensa, que cinco horas antes de su segundo concierto en Medellín en la noche de este domingo, de nuevo al lado de Morat, se fue camino al estadio a ensayar con su banda, pero mientras tanto hacía ejercicios de fraseos vocales.

En el auto solo se escuchaba su voz tras las indicaciones de su profesor. De ahí al estadio a pulir algunos detalles con su banda y luego el regreso, a casa de su mamá, que a sus 92 años tampoco se quería perder el show de su hijo en casa. Doña Alicia estaría de nuevo en primera fila. Luego una cena ligera y que empiece el espectáculo. El de este domingo será el último del año.

En ese trayecto EL COLOMBIANO conversó con Juanes sobre lo que significaron esos dos conciertos en la ciudad para despedir su 2022.

Hay una frase que repites en estos conciertos: “Medellín es mi principio y mi final”...

“Sí, por que todo lo que yo soy se lo debo a esta ciudad, el hecho de haber nacido aquí, crecido aquí, eso vive todos los días en mi música, mis palabras, en mis letras, es la educación de mis familias, de mis padres, todo muy conectado desde este lugar y por eso lo siento profundamente, eso que le dije al público es real”.

Hay una cámara que lo sigue antes de salir al escenario y muestra esa imagen en la pantalla gigante, se le vio nervioso, ansioso, emocionado previo a ese concierto en su casa...

“Sí, muchos nervios, el compromiso es mayor, creo yo. Muy feliz también que el público de acá haya respondido de esta manera. Cuando comenzamos con esta idea hace algunos meses, comentábamos si iba a pasar o no iba a pasar, cuál iba a ser la reacción y afortunadamente la gente ha respondido con un cariño que me ha dejado sin palabras, que locura. Todo eso lo sentía en ese momento, la oportunidad y la experiencia de estar con los chicos de Morat que a mi me fascinan realmente, me inspiran, me veo reflejado en ellos de alguna manera y eso me encanta que tan jóvenes le apuesten a la música y a los instrumentos, a tocar, a componer sus canciones, me parece increíble”.