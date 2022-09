Los integrantes de Morat están que se suben al escenario del Atanasio Girardot, no ven la hora.

Por eso, Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, dos de los integrantes del grupo, sacaron unos minutos para hablar con EL COLOMBIANO, en medio de su gira por Europa y contar que para ellos es muy especial este concierto porque hacía mucho tiempo no venían “y hacerlo en estas magnitudes es un sueño”, dice Villa desde Roma.

Es la primera vez de Morat en el Atanasio Girardot...

Juan Pablo Villamil (JPV): “A nosotros nos encanta tocar en Medellín, nos encantaría poder tocar más, entonces por eso también es an especial este concierto, porque hacía mucho tiempo no íbamos y hacerlo en estas magnitudes no puede ser mejor. Honestamente estamos demasiado emocionados, sabemos que va a ser un show muy especial, que la gente también —por lo que nos han contado—, lo está esperando bastante. Nos parece que no puede haber mejor combinación”.

Juan Pablo Isaza (JPI): “Y que sea de la mano de Juanes, para nosotros es absolutamente increíble, no podemos tener mejor compañía, lo respetamos, lo admiramos desde que somos muy pequeños y es increíble poder estar en su ciudad con él”.